"Всегда становится немного грустно, когда уходит лето. И мы решили его ненадолго задержать в Железноводске. Поэтому приглашаю всех на лимонад и маленькое продолжение лета", — приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Бакулина.

Фестиваль будет организован на курортном озере "30'Ка", юные участники получат бесплатный лимонад. Кроме того, состоится прямой радиоэфир выездной студии на открытом воздухе около сторожевой башни "Сердце Железноводска". Его участниками смогут стать зрители, пришедшие на мероприятие.