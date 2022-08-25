Среди малых исторических городов региона были рассмотрены Одоев — место рождения филимоновской игрушки, — а также Белёв, где можно поучаствовать в мастер-классах по изготовлению пастилы, кружева, а также познакомиться с практикой изготовления белёвских ножей.
В тульскую часть маршрута также войдут главные событийные мероприятия: "День пряника", "Сказки деда Филимона", "Яблочное чудо" и другие.
"Наша главная задача — познакомить туристов и в первую очередь детей школьного возраста с многообразием России и уникальностью регионов. Тульская область благодаря своей богатой истории и развитой музейной инфраструктуре по праву заинтересует гостей региона и станет одним из центров этнографического туризма России", — подчеркнула Рыбкина.
Культурно-туристический маршрут "Многоликая Россия" будет организован при поддержке Минкультуры России федеральными туристическими операторами. Наряду с Тульской областью в маршрут войдут Москва, Московская и Рязанская области.