По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, объектами показа станут музеи, связанные с основными брендами региона (оружие, самовар, пряник, гармошка), а также ремесленный двор "Добродей" в Туле.

Среди малых исторических городов региона были рассмотрены Одоев — место рождения филимоновской игрушки, — а также Белёв, где можно поучаствовать в мастер-классах по изготовлению пастилы, кружева, а также познакомиться с практикой изготовления белёвских ножей.

В тульскую часть маршрута также войдут главные событийные мероприятия: "День пряника", "Сказки деда Филимона", "Яблочное чудо" и другие.

"Наша главная задача — познакомить туристов и в первую очередь детей школьного возраста с многообразием России и уникальностью регионов. Тульская область благодаря своей богатой истории и развитой музейной инфраструктуре по праву заинтересует гостей региона и станет одним из центров этнографического туризма России", — подчеркнула Рыбкина.

Культурно-туристический маршрут "Многоликая Россия" будет организован при поддержке Минкультуры России федеральными туристическими операторами. Наряду с Тульской областью в маршрут войдут Москва, Московская и Рязанская области.