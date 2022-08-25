«Фестиваль пройдет в горной олимпийской деревне на высоте 1170 метров над уровнем моря. Под его проведение будут задействованы четыре музыкальные сцены, на которых выступят десятки артистов в самых разных жанрах. Программу дополнят спортивные заезды и трекинговые маршруты», — рассказали в пресс-службе.

Как отметил директор фестиваля Игорь Игнатьев, New Star Camp традиционно проходит на курорте зимой уже 12 лет и собирает лыжников и сноубордистов. Идея проведения аналогичного фестиваля осенью появилась во время пандемии.

«Когда мир изменился до неузнаваемости, и мы оказались ограничены в выборе мест для путешествий, перед командой фестиваля встал вопрос, а как мы можем повлиять на ситуацию и каким образом дать надежду на общение и обмен энергией близким для нас людям. Так как “Роза Хутор” – это наша константа, мы решили, не меняя локацию изменить ее изнутри. Так и появилась концепция ESCAPE CITY: города, который существует 72 часа. Место, в котором ты бывал не раз зимой, пропитано воспоминаниями и счастливыми моментами, в этот раз откроется с новой стороны, даст возможность переосмыслить текущую жизнь и перезарядить батарейки”, – рассказал он.

Новая концепция предусматривает несколько ключевых направлений, которые нашли отражение в программе фестиваля. Его участникам будет предложено знакомство с дикой горной природой, что, по мнению организаторов, поможет им в развитии по возвращении в городскую среду.

«Зарядиться энергией для дальнейшей офисной жизни можно будет по-разному. Например, сделать это в активном режиме, приняв участие в PEAK Climb 1100, гонке на шоссейных велосипедах, или в массовом хайкинге до высоты 1600 м – Party Hike. Еще один интересный вариант — Fake Steeze, это фановый контест по скейтбордингу. Качественной перезагрузке помогут занятия йогой на свежем воздухе с захватывающими видами и групповой опыт пребывания в горах с гидами и проводниками», — отметили в пресс-службе курорта.

Участникам New Star Weekend на «Роза Хутор» будут также предложены необычные места для встречи закатов и рассветов, знакомство с арт-объектами. Особую атмосферу и настроение обеспечит тщательно подобранное музыкальное сопровождение.