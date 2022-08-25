"Достаточно серьёзные для нас результаты: 14 млн билетов было куплено с начала действия карты в самых разных учреждениях культуры (...) и 8 млрд рублей вложили наши дети в учреждения культуры", — сказала Любимова журналистам, отвечая на вопрос об итогах реализации первого года программы.

Она отметила, что к проекту присоединилось около 6 млн молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Министр также подчеркнула, что первый год реализации программы стал "началом большого пути, это серьёзный вызов для учреждений культуры и для Минкультуры РФ".

"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий. С помощью карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. С 1 февраля программу распространили на кинотеатры.