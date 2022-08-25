Туристов просят соблюдать правила безопасности, разводить костры только в специально отведённых для этого местах — оборудованных костровищах или мангалах.

"В своих мангалах разводить огонь запрещено. Нельзя разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра. Спички и окурки необходимо полностью тушить, окурки выбрасывать в мусорные контейнеры. Нельзя оставлять легковоспламеняющийся мусор — тряпки, ветошь, пропитанные маслом или бензином, стеклянную посуду", — отмечает пресс-служба.

Также запрещено организовывать стоянки на вершинах хребтов, устанавливать здесь палатки и разводить костры.

Территорию постоянно патрулируют государственные инспекторы, в том числе совместно с сотрудниками МЧС и полиции. Нарушителей привлекают к административной ответственности.

Согласно прогнозу Челябгидрометцентра, до конца недели в регионе установилась жара — плюс 27-31 градус.