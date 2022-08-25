"Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморье впервые испытали специальное программное обеспечение Московского физико-технического института для распознавания дальневосточных леопардов, амурских тигров и других животных. Проект позволит оперативно получать информацию о диких животных и вести контроль за состоянием популяций самых редких кошек на планете", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что программа позволяет в полуавтоматическом режиме анализировать и сортировать фото и видео с фотоловушек по видам животных.

"У нас работают более 400 фотоловушек, приносящие колоссальное количество снимков, более миллиона в год. Уже более 10 лет мы постоянно систематизируем данные, просматривая каждый файл вручную, выделяя из общего массива изображений тигров, леопардов и представителей многих других видов, что необходимо в том числе для ежегодного установления численности редчайших кошек планеты. Машинное зрение упростит и ускорит рутинный процесс, позволит нам сконцентрироваться на более сложных задачах", — приводятся в сообщении слова сотрудницы отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Таисии Марченковой.

Отмечается, что с тестовой задачей обработки 7 тыс. 500 фотографий животных компьютер средней мощности справился всего за час — в ручном режиме на это уходит целый рабочий день.

Использование фотоловушек для автоматической съёмки животных в дикой природе — один из самых распространенных и эффективных инструментов по сохранению биоразнообразия. Эти устройства позволяют проводить точный мониторинг больших участков природных территорий.