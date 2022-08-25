Рейсы в Оренбург будут выполняться по средам и воскресеньям, из Оренбурга в Нижний Новгород — по понедельникам и четвергам.

Полеты будут выполняться на Embraer 190, время в пути составит 1 ч. 40 мин. Осенью Nordwind будет летать из Оренбурга в Москву, Санкт-Петербург и Сочи (с сентября), а также в Минеральные Воды (с октября). Как сообщалось, аэропорт Оренбурга планируется открыть 1 сентября после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы. Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Базируется в московском "Шереметьево".