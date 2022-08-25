Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, чистый убыток за год, завершившийся 30 июня, составил 860 млн австралийских долларов ($600 млн) по сравнению с 1,69 млрд австралийских долларов в предыдущем фингоду.

Выручка авиаперевозчика подскочила на 53,5%, до около 9,1 млрд австралийских долларов на фоне увеличения пассажиропотока после пандемии коронавируса.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал чистый убыток компании в размере 934 долларов при выручке на уровне 8,68 млрд долларов.

Доналоговый убыток составил 1,86 млрд австралийских долларов по сравнению с 1,77 млрд долларов годом ранее. Показатель не учитывает продажу земли авиакомпанией на сумму 686 млн долларов, которые были направлены на сокращение долга.

Чистый долг Qantas по состоянию на 30 июня сократился до 3,94 млрд долларов с пика, зафиксированного во время пандемии, в 6,4 млрд долларов и оказался ниже целевого диапазона 4,2-5,2 млрд долларов.

Авиаперевозчик, как и в предыдущем году, решил не выплачивать годовые дивиденды, но сообщил, что направит 400 млн долларов на обратный выкуп акций.

Qantas также сообщила, что с апреля приняла на работу более 1,5 тыс. новых сотрудников после резкого сокращения персонала во время пандемии. В последнее время нехватка рабочей силы привела к задержкам и отменам рейсов Qantas, негативно сказавшись на репутации авиакомпании.

Котировки акций Qantas выросли на 7,05% по итогам торгов в четверг. С начала года капитализация компании снизилась на 3%, до 8,57 млрд австралийских долларов.