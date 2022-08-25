Торги бумагами начались падением на 24% и достигали отметки в 120 гонконгских долларов за акцию против цены размещения в 158 долларов. В ходе сессии динамика котировок колебалась от роста к падению. Максимально акции дорожали на 0,8%, согласно данным агентства Bloomberg.

Дебют China Tourism в четверг был перенесен на 13:00 по местному времени, или на 8:00 МСК, из-за предупреждения властей о надвигающемся тайфуне.

China Tourism в ходе размещения привлекла 16,24 млрд гонконгских доллара ($2,1 млрд), продав 102,8 млн акций. Компания планирует вложить полученные от продажи бумаг средства в открытие новых торговых точек в аэропортах и морских портах, а также на железнодорожных станциях.

Акции China Tourism в Шанхае в четверг подорожали на 1,6%. Капитализация компании с начала года снизилась на 12%.