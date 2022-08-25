"Управление рекомендует ввести масочный режим в регионе в местах массового пребывания людей, в общественных местах, на транспорте, в закрытых помещениях по месту учебы, работы", — сказала Пономарева, видео выступления которой размещено в телеграм-канале ведомства.

По ее словам, уже седьмую неделю в области наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Этот показатель составляет 110 случаев на 100 тыс. жителей.

Пономарева отметила, что на следующей неделе появятся дополнительные эпидемиологические риски в связи с началом нового учебного года.

"Мы будем вынуждены возвращать все те меры, которые были — и графики приемов в школу, и кабинетную систему, и ограничение доступа родителей в школы", — отметила она.

Ранее уральское полпредство сообщало, что в регионе не будут вводиться повсеместные ковидные ограничения. Подчеркивалось, что у заразившихся коронавирусом болезнь в основном протекает в легкой форме.