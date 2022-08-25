«Количество туристов в Новгородской области и доходы от них за последние несколько лет выросли в 2,5 раза. И это не предел – интерес к региону продолжает расти. Туризм однозначно является для Новгорода якорной отраслью экономики, которая напрямую влияет на качество жизни людей в регионе, создает новые рабочие места, увеличивает доходы бюджета. Уже прошлом году туристов в регион приехало в разы больше, чем здесь живет людей», — цитирует пресс-служба Ростуризма заявление Догузовой на встрече с губернатором области.

Она добавила, что в 2021 году турпоток в область составил 1,6 млн человек.

«Мы договорились с Андреем Никитиным, что совместными усилиями будем стараться к 2027 году увеличить турпоток до 5 млн туристов ежегодно. Это позволит Новгородской области войти в топ-15 наиболее популярных направлений для внутреннего туризма по стране», — заявила Догузова.

По словам главы Ростуризма, для достижения этого результата Ростуризм будет на конкурсной основе помогать региону, используя все возможные меры поддержки, заложенные в нацпроекте по развитию туризма и гостеприимства.

«При этом, регион сам должен проявить инициативу и мотивировать бизнес инвестировать в туристическую инфраструктуру – строить современные отели, рестораны, создавать интересные продукты под запросы туристов. Для этого нужно определить уникальность региона и его ключевых точек притяжения и представить данную концепцию бизнесу, чтобы все двигались в едином направлении», — подчеркнула Догузова.

Новгородская область выиграла конкурсы Ростуризма на получение порядка 500 млн рублей средств федерального бюджета. Эти средства будут направлены на поддержку МСП в туризме, обустройство туристического центра города Старой Руссы, завершение строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры.

Никитин отметил, что регион будет выдавать гранты на наиболее интересные проекты, объекты и экскурсии. По его словам, местный бизнес заинтересован в поддержке и активно занимается подготовкой проектов, которые могут быть поддержаны уже в следующем году.