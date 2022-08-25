По словам руководителя НОЦ "Большой Алтай" профессора Сергея Землюкова, создание карты наиболее значимых тюркских памятников, расположенных на территории Алтая, позволит показать зарождение и исторические пути расселения тюркских народов, научно обосновать значение Алтая как места зарождения тюркской цивилизации.

"Карта древних тюркских памятников не только станет основой для дальнейшего изучения богатейшего археологического и этнокультурного наследия Большого Алтая, но и приведет к лучшему пониманию тюркскими народами России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Монголии своей истории, корней, геополитических ориентиров. А также, конечно, будет способствовать научно-образовательной интеграции с университетами и научными центрами этих стран", — сказал Землюков, слова которого приведены в сообщении.

В пяти международных археологических экспедициях проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности", реализуемого в Алтайском государственном университете (АлтГУ) при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, летом 2022 года работали почти 40 ученых из восьми университетов, четырех научных институтов и двух музеев России, Казахстана и Киргизии. Были проведены мониторинг состояния и картографирование археологических объектов тюркского времени на Алтае, ученые произвели 3D-съемку около десятка наиболее значимых тюркских археологических памятников Алтайского края, Республики Алтай и Казахстана, которые войдут в коллекцию экспонатов виртуального музея "Большой Алтай — прародина тюрков". Кроме того, ученые собрали богатый этнографический материал по тюркским традициям и обрядам в отдаленных районах Киргизии и Республики Алтай. Объем выполненных в этом году исследований в два раза превышает прошлогодние показатели, отмечается в сообщении.

По словам руководителя трех археологических экспедиций, профессора АлтГУ Сергея Грушина, археологи в этом сезоне сделали ряд интересных находок. В частности, во время раскопок тюркских погребений в Чарышском районе края было найдено необычное захоронение двух знатных подростков, живших в III-II тысячелетиях до нашей эры, которых ученые окрестили "Ромео" и "Джульетта". В следующем году работа на этом комплексе будет продолжена: согласно предыдущим изысканиям, в этом месте сосредоточены погребения сразу нескольких эпох, в том числе тюркского времени.

На днях завершилась совместная экспедиция ученых АлтГУ и Института археологии им. А.Х.Маргулана Республики Казахстан по самым известным "тюркским местам" Алтая. Участники экспедиции провели мониторинг, картографирование и 3D-съемку археологических памятников в Улаганском, Онгудайском и Шебалинском районах Республики Алтай по маршруту "Онгудай — Беш-Озек — Каракол — Кулада — Большой Яломан — Улаган — Балыктюль". На основе полученных данных будет составлена карта наиболее значимых и хорошо сохранившихся памятников тюркского периода, а также намечены объекты для раскопок в следующем году.

Третья международная археологическая экспедиция работала на древних предтюркских и тюркских поминальных комплексах Восточного Казахстана, в том числе в знаменитом музейном комплексе Берель. Там были проведен мониторинг тюркских поминальных оградок и 3D-съемка древних тюркских экспонатов. Две международные этнографические экспедиции в Киргизию и в Республику Алтай были посвящены выявлению этнокультурных параллелей в традиционном бытовании киргизов и алтайцев. В июле этого года этнографы изучали традиционный быт киргизов в предгорьях Памира, а в августе работали в алтайских селах.