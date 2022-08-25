Как напоминает в письме на имя главы Ростуризма Зарины Догузовой в.о. президента РСТ Андрей Уманский, с 1 сентября вступают в силу поправки в закон о туристской деятельности, в соответствии с которыми туроператоры будут обязаны вносить сведения обо всех проданных турах в единую информационную систему электронных путевок.

«Однако в настоящее время у туроператоров нет информации о возможности подключения и работы в данной системе. 15 августа Ростуризм опубликовал проект постановления правительства ОФ «Об утверждении правил функционирования единой информационный системы электронных путевок», согласно которому правила функционирования системы вступают в силу 1 марта 2023 года. Следовательно, туроператор с 1 сентября 2022 года обязан вносить сведения в отсутствующую систему с неутвержденным регламентом работы», — говорится в тексте письма, которое есть в распоряжении портала «Интерфакс-Туризм».

В письме также отмечается, что в Госдуму внесен законопроект об установлении административной ответственности за нарушение туроператором или турагентом порядка и сроков формирования электронной путевки. И в случае его принятия на туроператоров начнут накладывать штрафы в размере до миллиона рублей.

«Наличие неопределенности и несогласованности в отношении сроков вступления в силу нормативно-правовых актов, касающихся регулирования электронных путевок, создает напряженность среди участников рынка.... В этой связи, а также учитывая сложную ситуацию на туристическом рынке полагаем целесообразным... перенести срок вступления закона в силу на 2024 год или как минимум с 1 марта 2023 года», — говорится в документе.

Однако в Ростуризме не увидели необходимости в переносе сроков вступления закона в силу.

«Мы понимаем, что любые нововведения для отрасли необходимо вводить постепенно, чтобы у бизнеса была возможность в комфортном режиме адаптироваться к новым правилам. Именно поэтому в законе об электронной путевке предусмотрен переходный период – с 1 сентября этого года туроператоры смогут в добровольном порядке передавать сведения в систему, при этом в течение полугода, до 1 марта 2023 года, туроператоров в сфере выездного туризма не будут привлекать к ответственности в случае не передачи данных в систему. А для внутренних и въездных туроператоров переходный период продлится до сентября 2023 года», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос портала «Интерфакс-Туризм».

Там подчеркнули, что переходный период специально вводится для того, чтобы туроператоры смогли «обкатать» систему на практике.

«Ряд крупных туроператоров уже пользовались системой на этапе тестирования. Исходя из этого, пока мы не видим оснований для переноса срока вступления в силу закона об электронной путевке», — заявили в пресс-службе ведомства.

"Электронная путевка" – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Согласно принятому Госдумой в мае закону, вступающему в силу 1 сентября, туроператор должен передавать в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, по окончании каждого календарного месяца не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем. Также документ устанавливает запрет на осуществление деятельности без передачи сведений, содержащихся в договоре о реализации турпродукта, в систему "Электронная путевка".