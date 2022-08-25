В этом году гости и жители региона смогут бесплатно посмотреть три самых кассовых российских фильма двух последних лет: "Чемпион мира", "Пара из будущего" и "Последний Богатырь: Посланник Тьмы".

В Твери акция "Ночь кино" пройдет на шести площадках: в ДК "Синтетик", досуговом центре "Мир", двух филиалах ООО "Блэк Рум", музейно-выставочном центре имени Л. Чайкиной и на эстраде в Городском саду.

В остальных муниципалитетах региона показы пройдут в домах культуры, кинотеатрах, центральных библиотеках.

Кроме того, Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке устраивает свой собственный ретро-показ. Гостей приглашают посмотреть черно-белый фильм "Гроза" 1933 года, снятый по мотивам одноименной пьесы Александра Островского.