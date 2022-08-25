"По проекту предполагается провести тропу от автодороги до скального массива и создать площадку с аншлагами, на которых будет размещена информация о фильмах, снятых в Каменном городе", — говорится в сообщении.

Также на территории скального массива планируется оборудовать скамейки с навесом от дождя, малые архитектурные формы, велопарковки и смотровые площадки. На спусках и подъемах в отдельных местах будут возведены ступени либо лесенки с перилами.

Отмечается, что подрядчик уже приступил к работам. Специалисты должны провести инженерные изыскания до 30 сентября и до 30 ноября подготовить проектную документацию.

"Каменный город" (Чертово Городище, Черепахи) — скалы, ландшафтный геоморфологический памятник природы регионального значения недалеко от поселка Шумихинский. Представляет собой останцы выветривания песчаников. Является одним из популярных туристических мест в регионе.