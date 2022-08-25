Проект стал победителем конкурса событийных мероприятий, который проводил Ростуризм в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Фестиваль "Оживший город", совмещающий в себе классические жанры и современные направления, пройдет в непривычных декорациях. Планируем, что он даст импульс развитию новой городской событийной культуры", — отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Средства можно будет потратить на организацию площадки для проведения мероприятия, разработку креативной концепции и программы, анонс мероприятий в СМИ, обеспечение площадки оборудованием.

Это событие под открытым небом объединит все виды искусства от классики до современности. Пройдут пластические и драматические спектакли, концертные программы с участием известных музыкантов и легендарных классических исполнителей.

Также планируются танцевальные перфомансы с мультимедийными технологиями, выставки, музыкальные выступления и мастер-классы по разным творческим направлениям.

"Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма. Тульская область давно заявила о себе как о регионе, где регулярно проходят знаковые события. Это и легендарный музыкальный фестиваль "Дикая мята", и знаменитый театральный фестиваль "Толстой", и многие другие. Они привлекают множество гостей со всей страны", — приводятся слова Соломатиной в пресс-релизе.

Отмечается, что всего на конкурс в Ростуризм было подано 134 заявки от 57 субъектов РФ. Оценивались мероприятия с участием не менее 10 тысяч зрителей, бесплатным посещением и финансированием не менее трети расходов из внебюджетных источников.