"По состоянию на 25 августа, в РФ выявлено 43 919 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 936 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,7%", — сообщили в оперштабе.

Увеличение госпитализаций отмечено в 42 субъектах РФ, снижение произошло в 36 регионах, ситуация осталась без изменений в семи российских субъектах, уточнили там.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрирован 40 231 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 3 688.

Похожие показатели — более 43 тыс. заразившихся за сутки — фиксировались 13 марта, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.

При схожем уровне заболеваемости количество госпитализаций на 25 августа немного выше: 13 марта суточный прирост составил 44 989 случаев, в больницы попал 3 191 человек. Однако в целом число госпитализированных за сутки пациентов в марте было больше, чем в настоящее время.

Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте: 13 марта от коронавируса умерли 596 пациентов, в то время как за минувшие сутки скончался 71 человек, накануне штаб сообщал о 72 умерших.

"Выздоровели за сутки 30 775 человек, или на 6,4% меньше в сравнении с 24 августа", — говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 122 815 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 383 539 умерших и 18 326 132 выздоровевших.

В России с июля идет подъем заболеваемости COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса. В самом ведомстве уточняли, что это связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

Между тем 16 августа ведомство сообщило, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.