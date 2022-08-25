Так, рекомендуется обязательное ношение защитных масок в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях. Кроме того, следует избегать посещения мест массового скопления людей; вакцинироваться и ревакцинироваться, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиком, а при признаках ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.

Отмечается, что 15-21 августа на территории Томской области зарегистрировано 1 тыс. 135 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 105,2 на 100 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 51,3%.

Ранее сообщалось, что томское управление Роспотребнадзора пока не планирует возвращать коронавирусные ограничения для населения, несмотря на рост числа заболевших, но ввело их в медучреждениях и организациях социального обслуживания.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 136 тыс. 253 случая COVID-19, выздоровели 132 тыс. 863 человека, умерли — 883.