Накануне сообщалось о 9 тыс. 414 инфицированных. Таким образом, данный показатель снизился после почти двукратного роста днем ранее.

За сутки были госпитализированы 409 человек. Во второй декаде февраля при аналогичных показателях заболеваемости в медицинские учреждения попадало 800-900 пациентов с коронавирусом. Таким образом, число госпитализированных снизилось примерно вдвое.

За 24 часа скончались 25 человек, инфицированных коронавирусом. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 44 тыс. 955.

Выздоровели за сутки 8 тыс. 574 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 млн 757 тыс. 1 человек.

Днем ранее сообщалось о 9 тыс. 192 выписанных и 27 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 25 августа составляет 2 млн 990 тыс. 57.

12 июля в московском оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице фиксируют подъем заболеваемости COVID-19, он связан с распространением неопасного подштамма "омикрон". Роспотребнадзор заявил, что введение COVID-ограничений на федеральном уровне не требуется. Власти Москвы рекомендовали горожанам носить защитные маски в закрытых помещениях.