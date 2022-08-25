На Зеленом острове 27-28 августа состоятся Липецкий триатлон и фестиваль "Джаз на Зеленом острове".

Мероприятия будут переплетены друг с другом. Помимо спортивных соревнований, участников и гостей фестивалей ждут выступления Большого джазового оркестра Петра Востокова, джаз-бэнда Даниила Крамера и Юлианы Рогачевой, а также других известных музыкантов из мира джаза. В завершении первого дня состоится праздничный фейерверк.

Во второй день фестивалей продолжатся соревнования по триатлону, по окончанию которых организаторы запланировали вечеринку с выступлением Найка Борзова.