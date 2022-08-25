"Накануне вечером полицейские пресекли драку на территории гостиницы в посёлке Лермонтово Туапсинского района. Установлено, что конфликт, переросший в драку, произошел на бытовой почве. С места происшествия госпитализированы трое мужчин с различными травмами", — говорится в сообщении.

Кроме того, шесть человек доставлены в ОМВД по Туапсинскому району, с места происшествия изъято три травматических пистолета, нож и охолощённый автомат Калашникова. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.