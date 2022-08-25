Около 30 инсталляций и видеопроекций будут представлены на территории Гатчинского Дворцового парка, дополняя и раскрывая по-новому его ландшафт и атмосферу.

"В парке посетители найдут инсталляции, посвященные взаимодействию, невозможные без непосредственного участия зрителя. Работы художников созданы с помощью света и передовых технологий, позволяющих этому свету превращаться в рассказчика и наблюдателя", — говорится в сообщении.

Среди них — тридцатиметровый маяк, указывающий путь любому заблудшему, мост, способный преодолеть границы между людьми, и солнце, слышащее голоса всех, кто рискнет поднять трубку старого дискового телефона. На поверхности Белого озера будет показан проекционный спектакль, в котором примут участие артисты балета Михайловского театра, а на одной из парковых полян зрители встретятся с кометой, неизбежно приближающейся к планете.

В 2022 году главной темой выбран "Диалог" — способность слышать другого и говорить открыто самому. Грани этого феномена исследуют мультимедиа-художники, архитекторы, дизайнеры и инженеры.

Фестиваль будет проходить три дня — 25, 26 и 27 августа, с 21.00 до 3.00.