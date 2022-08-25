Согласно материалам на портале госзакупок, срок приема заявок истекал 25 августа. Он продлен на две недели — до 8 сентября.

Аналогичным образом на две недели перенесены сроки окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок — с 29 августа на 12 сентября, и подведение итогов определения поставщика — с 30 августа на 13 сентября.

В измененной редакции извещения также говорится о независимой гарантии, представляемой в качестве обеспечения исполнения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млрд 144 млн 953 тыс. рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Согласно конкурсной документации, работы по реконструкции аэропортового комплекса должны быть выполнены до декабря 2024 года.

Как сообщалось, в июле текущего года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию аэропорта в Мурманске.

Реконструкция проводится в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".

Согласно проекту, планируется расширить северный перрон комплекса с устройством пяти новых мест стоянки для воздушных судов, реконструировать рулежную дорожку, водосточно-дренажную системы и объекты электроснабжения. Также обновят систему светосигнального оборудования и заменят систему дистанционного управления. Кроме того в рамках проекта на территории аэропорта построят новую аварийно-спасательную станцию с патрульной дорогой.

Реконструкция пройдет в условиях действующего аэропорта и продлится порядка 2,5 лет, отмечали в Главгосэкспертизе.