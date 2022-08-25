"Кузбасс вошел в число регионов РФ, которые в 2023 году получат субсидии на развитие туризма в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Область получит 87 млн рублей на реализацию проектов по двум направлениям: создание и развитие пляжных зон на берегах рек и озер, а также создание и развитие национальных туристических маршрутов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 млн рублей будут направлены на создание и развитие пляжных зон на берегах рек и озер, а также на создание и развитие национальных туристических маршрутов.

64 млн рублей предоставят на приобретение туристического оборудования, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования пунктов проката, разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха.

Всего в 2023 году гранты от Ростуризма получат 48 российских регионов на развитие туризма. Общая сумма финансирования составит около 5,3 млрд рублей.