Средства выделят победителям конкурса для бизнеса среди проектов в туризме, который в следующем году проведет областной комитет по культуре и туризму.

"Победители регионального конкурса получат субсидии из федерального и регионального бюджетов", — говорится в сообщении.

В частности, более 45 млн рублей власти направят на создание модульных некапитальных средств размещения — кемпингов и автокемпингов. Максимальная сумма гранта на один проект составит 6,9 млн рублей.

Еще более 43 млн рублей выделят на обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов. Здесь победитель сможет получить до 14,9 млн рублей на проект по обустройству пляжей, на обустройство туристского маршрута — до 11,3 млн рублей.

На развитие туристской инфраструктуры будет выделено 29 млн рублей. "Акцент будет сделан на создание безбарьерной туристической среды, приобретение туристического оборудования, создание и развитие активных туристических маршрутов", — говорится в сообщении.

Максимальная сумма гранта на один проект по обустройству туристических проектов составит 4,5 млн рублей.