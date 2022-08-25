"Все работает в обычном режиме", — сказала Гусейнова.

Ройзман был задержан в среду в Екатеринбурге на 48 часов в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). По словам его адвоката Владислава Идамжапова, первоначально у подзащитного был статус подозреваемого, но впоследствии он был изменен, на какой — не уточнил. В ходе следственных действий обыски прошли в квартире Ройзмана, фонде и музее.

Музей Невьянской иконы, о котором идет речь, был открыт в Екатеринбурге в 1999 году Евгением Ройзманом. Его экспозиция — более 700 уральских икон, написанных с начала 18 века до первой трети века 20-го.