"6 сентября — открытие нового светомузыкального фонтана в центре Черкесска. А затем молодежный концерт на центральной площади", — написал Темрезов в своем телеграм-канале в рамках открытого чата с жителями республики в среду.

Главное праздничное мероприятие, посвященное 100-летию КЧР и дню города Черкесска, запланировано на 7 сентября на стадионе "Нарт". Завершит торжества большой праздничный концерт. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия образования Карачаево-Черкесской Республики.