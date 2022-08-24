Фестиваль проводится в селе Атманов Угол уже в десятый раз. В этом году гостей праздника ожидают турниры по русской стенке, киле, борьбе за-вороток, рюхам, игре в русский мяч, а также соревнования силачей.

Главным событием праздника станет кулачный бой стенка-на-стенку по народным правилам, отметили в пресс-службе.

Праздник традиционно приурочен к Успению Пресвятой Богородицы — престольному празднику, особо почитаемому в селе. По этой причине на фестивале также пройдут народные гуляния с ярмаркой, плясками и выступлением мастеров устного народного творчества.

В народе "Атмановские кулачки" известны с 1648 года. В 2013 году традиционные игры внесли в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. В 2016 году фестиваль вошел в ТОП-200 лучших российских фестивалей и праздников.

Ежегодно на "Атмановские кулачки" приезжают более 10 тыс. человек из всех регионов России. В интернете число просмотров видео боев с праздника превышает миллион, а прямой эфир с фестиваля в 2019 году одновременно смотрели 900 тыс. человек.