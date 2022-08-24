"Особое внимание — лесным массивам. В городе зелёными насаждениями занято более 300 гектаров. В Год экологии необходимо сделать всё от нас зависящее, чтобы усилить купол безопасности и сохранить наши природные богатства", — подчеркнул Копайгородский.
По его словам, проведена большая подготовительная работа, ведётся круглосуточный контроль за территориями. Есть необходимый инвентарь, сотрудниками на учениях отработан механизм действий. Налажено чёткое взаимодействие со всеми экстренными и тревожными службами.
"Важно вести постоянную работу с туристами, экскурсионными группами, напоминать о правилах поведения, чтобы не допустить возгораний", — добавил Копайгородский.
По его данным, установившаяся на курорте жаркая сухая погода сохранится до конца месяца. Сотрудники МЧС России распространили штормовые предупреждения о сильной жаре и высоком классе пожароопасности.
Ранее сообщалось, что с 23 по 25 августа в Сочи синоптики прогнозируют жару до 40 градусов.