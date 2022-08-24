"Во всех районах курорта работают мобильные группы, под пристальным вниманием населённые пункты, граничащие с лесными массивами. Скоординированы все наши силы и средства, чтобы защитить людей и городскую инфраструктуру", — отметил мэр.

"Особое внимание — лесным массивам. В городе зелёными насаждениями занято более 300 гектаров. В Год экологии необходимо сделать всё от нас зависящее, чтобы усилить купол безопасности и сохранить наши природные богатства", — подчеркнул Копайгородский.

По его словам, проведена большая подготовительная работа, ведётся круглосуточный контроль за территориями. Есть необходимый инвентарь, сотрудниками на учениях отработан механизм действий. Налажено чёткое взаимодействие со всеми экстренными и тревожными службами.

"Важно вести постоянную работу с туристами, экскурсионными группами, напоминать о правилах поведения, чтобы не допустить возгораний", — добавил Копайгородский.

По его данным, установившаяся на курорте жаркая сухая погода сохранится до конца месяца. Сотрудники МЧС России распространили штормовые предупреждения о сильной жаре и высоком классе пожароопасности.

Ранее сообщалось, что с 23 по 25 августа в Сочи синоптики прогнозируют жару до 40 градусов.