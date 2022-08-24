"Ростуризм поддержал наш фестиваль "Уральская Ночь музыки". В 2023 году он получит почти 38 миллионов рублей из федерального бюджета", — написал Куйвашев.

В департаменте информационной политики Свердловской области уточнили, что создана рабочая группа по проведению фестиваля в следующем году. Он будет уже восьмым.

Ранее сообщалось, что Свердловская область получит грант от Ростуризма — свыше 330 млн рублей. Деньги пойдут на создание инфраструктуры для путешествий, обустройство пляжей, эко-троп, визит-центров и создание дополнительного гостиничного номерного фонда в северных районах региона.