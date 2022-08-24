"Подрядчик работает на опережение графика, и, сомнений нет, что движение по четырем полосам будет открыто перед началом учебного года, к 1 сентября", — приводятся в сообщении слова директора департамента дорожного хозяйства Романа Душко.

В правительстве отметили, что к настоящему время полностью уложен асфальтобетон, заменено барьерное ограждение. Подрядчик также отремонтировал тротуары на подходах к мосту.

Работы ремонту моста проводятся по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Октябрьский мост через Волгу — один из двух мостов через эту реку в Ярославле. Он соединяет Заволжский и Кировский (Центральный) районы города.