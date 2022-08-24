"Пляжи Ялтинского региона закрыты для купания из-за шторма. На данный момент волнение моря (...) приближается к трем баллам по шкале Бофорта. Наряду с этим присутствует такое явление, как "тягун" (сложная комбинация вертикальных и горизонтальных движений морской воды, которая может затаскивать в открытое море)", — написала сити-менеджер в своем телеграм-канале.

Администрация Ялты рекомендует поднять на мачтах пляжей красные флаги ("купание запрещено"), не допускать посетителей пляжей к урезу воды, особое внимание уделить безопасности детей.