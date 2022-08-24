"Основной спрос на экскурсии под разводными мостами приходится на двухпалубные теплоходы-рестораны, билеты на которые в летний период часто полностью распродаются за неделю до отправления", — говорится в сообщении.

По сравнению с прошлым годом выросла популярность ночных рейсов с выходом в Финский залив к "Лахта Центру" и обратным маршрутом по Неве с проходом под разводными мостами, а также ночных музыкальных рейсов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году петербургский фестиваль "Столица водного туризма. Петровская акватория" получит софинансирование из федерального бюджета.