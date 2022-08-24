"Мы ожидаем прирост, примерно, на 3-4%. Сейчас сложно говорить о прогнозах до конца года, но мы предполагаем, что будет как в прошлый год, с небольшим приростом. Конкретные цифры я сейчас не буду называть, бывают такие всплески, которые могут, скажем так, повлиять на перевозку пассажиров воздушным транспортом. Отпуска, какие-то новые интересные места открываются — и люди, конечно, используют воздушный транспорт", — сказал Дробович журналистам в среду.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2021 году составил 18,1 млн человек.

По словам топ-менеджера ВВСС, в 2022 году в аэропорту растет как внутренний пассажиропоток, так и международный, но последний — не так интенсивно.

"Открываются новые направления. Например, у нас из Ирана есть полеты, в Египет есть полеты, Китай возобновил полеты — не все авиакомпании, что к нам раньше летали, но тем не менее. По Армении увеличение и так далее", — добавил Дробович.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".