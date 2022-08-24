"Ввести особый противопожарный режим на территории муниципального образования "город Екатеринбург" с 25.08.2022 до особого распоряжения", — отмечается в документе.

Начиная с этой даты горожанам запрещается посещать лесные и торфяные массивы, расположенные в пределах границ муниципалитета. Кроме того, нельзя будет разводить костры.

Департамент информационной политики Свердловской области ранее уточнил, что, по состоянию на утро 24 августа, в регионе потушили восемь природных пожаров на площади 19,8 га. По информации ведомства, оставались еще 10 возгораний на площади 64 га, в том числе — восемь локализованных на площади 60 га.