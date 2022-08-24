"Скорее всего, так как у нас стало на два реальных самолета меньше, чем в прошлом году, то пассажиропоток для нас будет немного меньше. Если в прошлом году мы перевезли 3,625 млн пассажиров, то в этом году, наверное, будет немного меньше, но 2,5 млн будет точно, будем стараться перевезти 3 млн, посмотрим", — сообщил генеральный директор компании Анатолий Семенюк журналистам в среду.

По его словам, сейчас в парке авиакомпании 13 воздушных судов. Ранее он состоял из 15 пассажирских самолетов: 12 Boeing-737-700 и -800 и три A320neo.

"Два наших воздушных судна на момент конца февраля находились за рубежом на техническом обслуживании — они оттуда не смогли улететь", — сказал Семенюк.

АО "Авиакомпания Смартавиа" выполняет регулярные и чартерные перевозки под товарным знаком Smartavia. Авиакомпания базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве.