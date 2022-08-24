Сооружение, известное как маяк Риндерорта, располагается на берегу Куршского залива, в поселке Заливино Полесского района. Это один из трех сохранившихся на территории региона маяков довоенной постройки.

"Маяк имеет винтовую каменную лестницу, медную крышу и кирпичный дом смотрителя. На сегодняшний день он признан объектом культурного наследия и является экспонатом калининградского Музея Мирового океана", — отмечают в пресс-службе.

В проекте запланированы работы по восстановлению маяка, а также по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения.

Маяк в Заливино был построен из кирпича в 1908 году. Однако функционировать как навигационный объект он начал еще в 1868-м: тогда маяк представлял собой угольный фонарь с линзой, укрепленный на деревянной штанге длиной 12 метров.