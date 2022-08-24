В общей сложности в курортной зоне подготовили к зиме 21 трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ и 10 линий электропередачи (ЛЭП) 10/0,4 кВ.

Текущий и капитальный ремонт также завершается на ЛЭП 110/35 кВ "Зеленчук-Буково", "Буково-Архыз", "Зеленчук-Лунная поляна", "Касаева-Теберда", "Зеленчукская ГАЭС-Касаева", "Теберда — Горная", "Горная-Гоначхир", по которым электроэнергия подается на курорты.

"От качества проводимых работ зависит комфортный отдых сотен тысяч туристов из разных уголков России и зарубежья, которые в течение зимних месяцев приезжают на горнолыжные курорты республики. Только в 2021 году туристический поток на курорты Карачаево-Черкесии составил 1,7 млн человек, что на 15% больше показателя 2020 года", — отмечается в сообщении.

ПАО "Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа. ПАО "Россети" владеет 99,17% акций компании.