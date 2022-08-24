В работе мероприятия приняла участие статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, которая отметила, что всероссийский культурный и туристический маршрут "Многоликая Россия" создается в Год культурного наследия народов России, объявленный указом президента РФ.

"Проект направлен на сохранение и продвижение идей этого года. Создается принципиально новый культурный и туристический маршрут по местам бытования традиционной культуры и народно-художественных промыслов "Многоликая Россия. Среди всех подобных проектов страны, это будет самый большой маршрут. Он пройдет по всем федеральным округам. В Рязани сегодня мы собрали представителей четырех из восьми федеральных округов: ЦФО, СЗФО, ПФО и ЮФО. Именно они в 2023 году стартуют в масштабном проекте", — сказала Манилова.

На пленарном заседании состоялась презентация региональных проектов-претендентов на включение во всероссийский маршрут "Многоликая Россия". Кроме того, обсуждались вопросы изучения, сохранения и популяризации этнокультурного многообразия регионов.

В рамках мероприятия также прошло открытие экспозиции "Многоликая Россия", которая объединила архивные фотографии из коллекции Государственного музейно-выставочного центра "РОСФОТО".