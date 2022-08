«Созданный благодаря интеллектуальному потенциалу и самоотверженному труду нашего народа, этот комплекс стал еще одним ярким достижением на пути построения Нового Узбекистана. Поздравляю всех вас с таким современным, великолепным архитектурным комплексом, возведенным в древнем и вечно молодом Самарканде. Пусть долгие века он служит нашему народу!», — сказал Мирзиёев на церемонии.

Она прошла в историко-этнографическом парке Вечный город, расположенном на территории комплекса Silk Road Samarkand. Здесь, на берегу гребного канала, была установлена сцена весом 300 тон и высотой 18 метров. Несмотря на масштабы, сооружение способно выполнять поворот вокруг своей оси всего за одну минуту. Для того, чтобы это стало возможным были приглашены специалисты со всего мира. Декорации к шоу представляют собой прототип одной из главных достопримечательностей Самарканда – средневековой обсерватории, построенной внуком Тамерлана Мирзо Улугбеком.

Режиссером-постановщиком шоу, посвященного открытию комплекса, стал Андрей Болтенко, режиссёр «Евровидения 2009» и церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Сценографом выступил Зиновий Марголин, четырехкратный лауреат премии «Золотая маска» в послужном списке которого работы в Большом и Мариинском театрах, в МХТ им. А.П. Чехова, в Московском театре «Новая Опера» и на многих других мировых площадках.

Жанр представления Болтенко определил, как музыкальный спектакль. «Здесь существует и балет, и фольклорный танец, и классический западный оркестр, и фольклорная инструментальная музыка. По идее, все эти артисты никогда не должны были встретиться на одной сцене, но благодаря проекту это произошло. Мы хотели сделать шоу, которое могло бы существовать вне времени, средневековое по содержанию и современное по форме», — говорит он.

Открытие комплекса Silk Road Samarkand запланировано на 20 сентября. Он включает восемь отелей международного уровня с общим числом номеров около 1,2 тысячи. Из них два отеля – пятизвездочные, два четырехзвездочные. Отель Samarkand Regency Amir Temur 5* первым в Центральной Азии войдет в ассоциацию ведущих отелей мира – The Leading Hotels of the World.

Общая стоимость проектирования и строительства комплекса, как отметили в пресс-службе, составила $580 млн.

Помимо туристов, приезжающих в Самарканд для осмотра исторических памятников, комплекс будет специализироваться на проведении мероприятий. Для этого построен крупнейший в Центральной Азии конгресс-центр. Высокотехнологичная площадка располагает тринадцатью конференц-залами общей вместимостью до 3,5 тыс. человек.

Кроме того, здесь рассчитывают принимать туристов, приезжающих для лечения и оздоровления. В медицинский кластер курорта входят четыре отеля Wellness Park Hotels, предлагающими программы комплексного медицинского обследования и оздоровления организма.

Две трети из 260 гектар территории комплекса занимает крупнейший в Центральной Азии парк. В парке высажены 50 тыс. роз, 30 тыс. деревьев и сотни тысяч кустарников из Германии, Бельгии, Италии и Голландии. Среди них: пять видов сакуры, магнолия, бамбук, ива и многие другие. Гости смогут увидеть 10 тыс. местных растений: лучшие сорта яблок, винограда, граната, тутовника, а также сливовых, персиковых и абрикосовых деревьев.

Самарканд основан в VIII веке до нашей эры. Около двух тысяч лет он был важным пунктом на Великом шелковом пути между Китаем и Европой и одним из главных научных центров Востока. В XIV веке был столицей империи Тамерлана. От этого периода в городе сохранились наиболее значимые исторические памятники.