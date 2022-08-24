"К ноябрю завершаем благоустройство "Зеленого острова" в Карачаевске — появится еще одна чудесная локация для отдыха жителей и гостей города", — написал Темрезов в своем телеграм-канале в рамках открытого чата с жителями республики в среду.

Кроме того, по словам главы региона, в сентябре в Карачаевске торжественно откроют светомузыкальный фонтан на главной городской площади.

Как сообщалось, проект благоустройства "Зеленого острова" в Карачаевске стал победителем всероссийского конкурса "Малые города и исторические сельские поселения".

В рамках работ в крупнейшем парке Карачаевска площадью 5,5 га проведут благоустройство набережной. Также здесь появится горный креативный кластер с туристическим центром, кафе с летней террасой, места для отдыха и занятий спортом, павильоны с сувенирами.