"По оценке Ростуризма, фестиваль "Столица водного туризма" является событием, которое может стать и самостоятельной целью путешествия в Петербург, и дополнительным ярким впечатлением от поездки. Софинансирование из федерального бюджета будет направлено на организацию фестиваля в следующем году: средства пойдут на оснащение площадок необходимым оборудованием, приглашение артистов, спортсменов и другие необходимые мероприятия, способствующие развитию потенциала Санкт-Петербурга как столицы водного туризма России", — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что это позволит более масштабно представить возможности города в сфере водных путешествий и разработать дополнительные программы, которые объединяют культурно-познавательный туризм с активным отдыхом.

Ростуризм реализует программу поддержки событийных мероприятий в регионах в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Всего на субсидии претендовали 134 проекта от 57 субъектов РФ. Победить могло не более одного мероприятия от каждого. В результате поддержку получат 36 регионов.

Как сообщалось, фестиваль "Столица водного туризма. Петровская акватория" впервые прошел 6-7 августа 2022 года на Большой Неве, реках и каналах Петербурга, а также в акватории Финского залива в Кронштадте. Он включил культурно-познавательные, развлекательные и спортивно-зрелищные мероприятия.