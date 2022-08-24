В комитете отметили, что это позволит более масштабно представить возможности города в сфере водных путешествий и разработать дополнительные программы, которые объединяют культурно-познавательный туризм с активным отдыхом.
Ростуризм реализует программу поддержки событийных мероприятий в регионах в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Всего на субсидии претендовали 134 проекта от 57 субъектов РФ. Победить могло не более одного мероприятия от каждого. В результате поддержку получат 36 регионов.
Как сообщалось, фестиваль "Столица водного туризма. Петровская акватория" впервые прошел 6-7 августа 2022 года на Большой Неве, реках и каналах Петербурга, а также в акватории Финского залива в Кронштадте. Он включил культурно-познавательные, развлекательные и спортивно-зрелищные мероприятия.