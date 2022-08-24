"У нас в Балашихе открылся большой международный фестиваль "Культурный код". В рамках него у нас запланировано много мероприятий, в том числе фестиваль "Пространство танца". Мы уже не первый год принимаем у себя данный фестиваль. В этом году он пройдет 28 августа в Пестовском парке", — приводятся в сообщении слова главы городского округа Сергея Юрова.

На участие в фестивале подали заявки уже более 5 тыс. танцоров, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе местной администрации. Конкурсы пройдут в 14 номинациях по девяти танцевальным направлениям. Кроме того, для гостей организуют мастер-классы профессиональных танцовщиков, соревнования в создании граффити, выступления диджеев. "Пространство танца" проводится при поддержке министерства культуры Подмосковья.