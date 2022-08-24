"Поток отдыхающих на курорте, несмотря на конец августа, не ослабевает. По прогнозам он вырастет на 4% по сравнению с прошлым (годом — ИФ). Порядка 7,2 млн отдыхающих планируем принять до конца года", — написала Петухова.

По ее словам, на сегодняшний день на курорте одновременно отдыхает более 200 тысяч человек.

По данным вице-мэра, в настоящее время общая загрузка санаторно-курортной отрасли и других средств размещения составляет около 95%. На курорте услуги по кратковременному размещению предоставляют более 2,6 тыс. объектов с номерным фондом порядка 92 тыс. номеров. Из них 59 санаториев и пансионатов с лечением, 163 объекта размещения из числа гостиниц, отелей, детских лагерей и баз отдыха, а также почти 2,3 тыс. мини-гостиниц и гостевых домов. Единовременно курорт может принять более 200 тыс. гостей.

Петухова также сообщила, что 5-миллионным туристом, посетившим Сочи в этом году, стал житель Нижнего Новгорода.

"Он приехал на курорт с семьей на автомобиле. Торжественную встречу им организовали прямо на въезде в город в Магри. В качестве подарка семья получила приглашения на ужин в один из ресторанов курорта и в парк развлечений", — написала Петухова.

Ранее сообщалось, что в июне в аэропорту Сочи торжественно встретили 3-миллионного гостя, а в июле на городском железнодорожном вокзале поздравляли 4-миллионного отдыхающего.