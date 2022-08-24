Экскурсионная программа рассказывает о жизни городища в период Каменного века и построена на материалах археологической реконструкции жилищ. Слабовидящие экскурсанты получают информацию тактильно. Для этого сотрудники заповедника сделали копии обнаруженных в ходе раскопок керамических предметов, циновок, шкур, кожаных предметов. Каменные орудия труда помогли изготовить коллеги — директор Миасского музея Дмитрий Кисленко и сотрудница из Екатеринбургского краеведческого музея Евгения Гончарова.

Первую экскурсию посетили 44 человека, приехавшие из Челябинска. Теперь их решено проводить на постоянной основе по заявкам из городов и районов. В ближайшее время в заповеднике ждут еще одну группу особых туристов.