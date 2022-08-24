Арт-объекты представляют собой поющую бронзовую птицу. Первый соловей, установленный на улице Добролюбова, имеет высоту более 2 м, вес — 200 кг. Второй соловей немного меньше, он расположен на дорожном кольце на улице Дубровинского. Скульптуру обрамляют 20 саженцев шаровидной туи.

Отмечается, что в дальнейшем и другие городские развязки планируется украсить подобными арт-объектами.

День города в Курске в этом году отметят 4 сентября. Областному центру исполняется 990 лет

Соловей — символ Курской области. Песня курского соловья насчитывает от 8 до 24 колен, поют только самцы.