Тема развития ООПТ была затронута на совещании по проблематике ликвидации лесных пожаров, которое в среду провёл президент.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщил, что в настоящее время подготовлен закон об экологическом туризме, который предусматривает возможность привлечения частных инвестиций для развития ООПТ. Законопроект должен быть принят в третьем чтении в октябре.

"Что касается проекта закона, о котором вы сказали. Да, дело правильное, благородное. Только я вас прошу обратить внимание на то, чтобы мы не создали каких-то правовых лазеек для того, чтобы кто-то мог использовать их для коммерческой застройки и последующего разбазаривания этих особо охраняемых территорий и распродажи этих территорий. Вот над этим обязательно надо подумать и депутатам Государственной думы, и вашему министерству, и коллегам из экологических организаций. А так — в принципе, конечно, это нужно развивать, создавать правовую базу для развития", — сказал Путин, комментируя выступление министра.