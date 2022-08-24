"Сегодня мы отмечаем 640-летие артиллерии в России. Мы открываем выставку о том, как праздновали 500-летие этой даты при Александре III. Она связана с событиями того времена, атмосферой праздника", — сообщил в рамках пресс-тура, организованного "Интерфаксом", куратор экспозиции Владимир Никитин.

По его словам, на выставке будет представлен личный мундир императора Александра III, а также мундир генерал-фельдцейхмейстера (начальника всей артиллерии) русской армии — великого князя Михаила Николаевича (1832-1909).

"Датировка появления артиллерии в России спорная. Все основные сведения основаны на летописных данных. Раньше это был 1389 год, он связан с данными Новгородской летописи. В наше время за основу был взят 1382 год. Эта дата связана с обороной Москвы от хана Тохтамыша", — пояснил куратор выставки.

К выставке подготовлены медали и знаки отличия. Здесь можно будет увидеть уникальные фотографии, демонстрирующие ход торжеств, как выглядели залы музея, редкие документы, письма директора музея Бранденбурга, в которых он говорит о значимости праздника, текст речи, с которой он выступил перед собравшимися, приглашения на торжественный "артиллерийский" обед, красочное меню, поздравления и подарки от высоких гостей.

Заместитель директора музея Сергей Ефимов рассказал, что на церемонии открытии выставки покажут настоящий тюфяк.

"Это оружие XIV века, которое использовалось в то время. Оно будет показано всем посетителям. Тюфяк был найден на раскопках в старом Крыму. Скорее всего, это итальянского происхождения пушка. Большинство орудий того времена стреляли не ядрами, а дробью. Это куски камней. Для большей части населения такое оружие имело очень устрашающий эффект", — отметил Ефимов.

В 2022 году отмечается 640 лет со дня появления этого рода войск. В связи с этим в стенах музея покажут, как отмечали пятисотлетний юбилей русской артиллерии. Проходило это в 1889 году, а Артиллерийский музей стал главным местом торжеств. Они были столь грандиозны, что на них присутствовал сам император Александр III со своей супругой императрицей Марией Федоровной.

Александр III, желая продемонстрировать уважение Царствующего дома к артиллерии как роду войск, был одет в военный мундир Лейб-гвардии 1-й Артиллерийской бригады. Мария Федоровна, сопутствующая ему практически повсюду, была в алом бархатном платье с черными лентами, символизирующими цвета артиллерии. Государь лично принимал парад войск во дворе Нового Арсенала в Кронверке, заслушал доклад начальника музея Бранденбурга об истории артиллерии в России и впервые осмотрел коллекции музея.

По случаю 640-летия в среду в музее также прошел ряд торжественных мероприятий. Состоялось возложение цветов к памятнику великому князю Михаилу Николаевичу и прошел благодарственный молебен.

Посетители музея смогли стать свидетелями того, как по территории музея своим ходом прошла легендарная самоходка времен Великой Отечественной — СУ-76, представленная на внешней экспозиции. Эта артиллерийская установка стала самой массовой боевой бронированной машиной Красной Армии после танка Т-34. Однако до настоящего времени таких установок сохранилось всего несколько штук.