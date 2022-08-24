"Свердловский областной назначил Алексею Еремееву наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, Ольге Васевой наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", — говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия суд признал их виновными по ряду статей, в том числе "убийство", "изнасилование", "разбой" и "кража".

Как сообщалось, 29 мая туристка приехала на своем автомобиле в город Михайловск в Свердловской области и оставила там на городской плотине машину, затем добралась до города Нижние Серги и оттуда начала сплав по реке Серга на байдарке до села Аракаево. Однако в конечном пункте маршрута она не появилась.

Вечером 4 июня ее тело было обнаружено в лесном массиве. В тот же день был задержан подозреваемый. До этого, по информации полиции, он восемь лет отсидел в исправительной колонии за разбойное нападение с с изнасилованием.

Ему было предъявлено обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений).

По данным следствия, туристка была убита в ночь на 30 мая 2021 года. Пьяные мужчина и женщина увидели спящую в палатке на территории природного парка "Оленьи ручьи" ранее незнакомую им туристку. Чтобы ее выманить, осужденный сообщил ей, что ее байдарку украли. После этого он совершил сексуальное насилие над женщиной и расправился с ней, а затем украл ее вещи. Его напарница ему помогала.

Подельницу мужчины задержали после того, как она расплатилась банковской картой туристки и попала на камеры видеонаблюдения.