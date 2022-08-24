"Как говорят специалисты, если не вмешаются какие-то новые природные факторы, то пожар будет локализован в течение 2-3 дней и ликвидирован в срок от одной до двух недель", — сказал Малков в ходе совещания по вопросу ликвидации природных пожаров.

По его данным, к настоящему времени основной пожар в Рязанской области прошел около 12 тыс. га, в настоящее время площадь активного горения составляет около 180 га.

Тушение затрудняет крайне неблагоприятная погода — температура доходит до 33 градусов, сильный ветер — до 18 метров в секунду, отметил глава региона.

Врио губернатора доложил, что все службы делают свою работу по согласованному плану.

Всего на тушении пожара сейчас задействованы около 9,5 тыс. человек, основная часть группировки сформирована при помощи правительства Москвы. На тушении задействованы 15 воздушных судов: семь самолетов и восемь вертолетов. Они работают по самым напряженным точкам.

В Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС.